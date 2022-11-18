Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı ile seyirciler Show TV'nin yeni dizisini takip ediyor. Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı, seyirciler tarafından soruluyor. İşte Kızılcık Şerbeti fragmanı izle ekranı
KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM KONUSU
Olaylı düğün gecesinden sonra herkes normal hayatına dönmüştür. Ancak Pembe'nin evlilik geleneklerinin bir türlü son bulmaması Kıvılcım'ı zorlamakta, yine de kızı için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.
Çeyiz konusunda iki annenin yaklaşımı Doğa'nın üzülmesine yol açar.Nilay ve Doğa arasındaki gerginlik çok açık bir şekilde ortaya çıkacak, iki elti kozlarını paylaşacaktır. Kayhan'ın nişanlısının muhafazakar aileye hoş görünmek için türban takmış olması hem Kıvılcım'ı hem de kızlarını rahatsız etmiştir.
Bu arada küçük kızı Çimen ile Ömer'in oğlu Metehan arasında yaşanacak tatsızlıklar, Kıvılcım ve Ömer'i bir araya getirecek, ikisi de birbirlerinden etkilendiğini anlayacak ancak renk vermeyeceklerdir.
Düğünde yaptığı sürprizin muhafazakar aileyi kızdırdığından, Alev bu yanlış anlamayı düzeltmeye çalışacak, ancak bu iyi niyetli çabası ona çok daha pahalıya patlayacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar