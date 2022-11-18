Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti fragmanı izle

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM KONUSU

Olaylı düğün gecesinden sonra herkes normal hayatına dönmüştür. Ancak Pembe'nin evlilik geleneklerinin bir türlü son bulmaması Kıvılcım'ı zorlamakta, yine de kızı için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.

Çeyiz konusunda iki annenin yaklaşımı Doğa'nın üzülmesine yol açar.Nilay ve Doğa arasındaki gerginlik çok açık bir şekilde ortaya çıkacak, iki elti kozlarını paylaşacaktır. Kayhan'ın nişanlısının muhafazakar aileye hoş görünmek için türban takmış olması hem Kıvılcım'ı hem de kızlarını rahatsız etmiştir.