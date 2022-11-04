Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda?

Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Her hafta cuma günü ekranlara gelecek olan yapım, birçok araştırma konusunun ana öznesi oluyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncuları dikkat çekerken, yapımcılar dizinin gerçek hikayeye dayandığını dile getirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
Kızılcık Şerbeti İstanbul'un birçok ilçesinde çekilirken, okul sahneleri İstanbul Ataşehir Doğa Koleji'nde çekiliyor.
Kızılcık Şerbeti tanıtım fragmanında yer alan bilgiye göre, dizi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Yapımcılığını Gold Film'im üstlendiği dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.