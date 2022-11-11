Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve konusu: Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosunda kimler var, konusu gerçek mi?

Kızılcık Şerbeti dizisi dördüncü bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Reytinglerde iyi giden Kızılcık şerbeti oyuncuları ve karakterleri ile diğer dizileri geçmeye çalışıyor. Show TV'nin bu yıl ekranlara getirdiği dizilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu ne? İşte Kızılcık Şerbeti oyuncuları
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI!
Show TV ekranlarında yayınlanan ve Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisi, 28 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Bölümün tekrarı, bugün 15.45'te Show TV ekranlarında yayımlanacak.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU
Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra;
Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.