Kızılırmak’ta acı olay! Çamaşır yıkamaya çocuklar akıntıya kapıldı: 1 ölü 1 kayıp!

3 KİŞİ AKINTIYA KAPILIP SÜRÜKLENDİ

Çamaşır yıkarken 3 kişi, akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin, güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gülistan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.