Haberler Yaşam Haberleri Kızılırmak’ta acı olay! Çamaşır yıkamaya çocuklar akıntıya kapıldı: 1 ölü 1 kayıp!
Giriş Tarihi: 2.07.2026 15:09

Kızılırmak’ta acı olay! Çamaşır yıkamaya çocuklar akıntıya kapıldı: 1 ölü 1 kayıp!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 13 yaşındaki Zerda Şahin boğulurken 15 yaşındaki Gülseren Şahin ise kayboldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Gülistan Şahin ise hastanede tedaviye alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kızılırmak’ta acı olay! Çamaşır yıkamaya çocuklar akıntıya kapıldı: 1 ölü 1 kayıp!
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Olay, saat 12.00 sıralarında Kızılırmak'ın Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkiinde meydana geldi. Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak gelen Gülistan Şahin, Zerda Şahin ve Gülseren Şahin çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti.

3 KİŞİ AKINTIYA KAPILIP SÜRÜKLENDİ

Çamaşır yıkarken 3 kişi, akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin, güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gülistan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, Zerda ve Gülseren Şahin için arama çalışması başlattı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Zerda Şahin'in cenazesi, morga kaldırıldı. Gülseren Şahin'i arama çalışmaları ise sürüyor

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Kızılırmak’ta acı olay! Çamaşır yıkamaya çocuklar akıntıya kapıldı: 1 ölü 1 kayıp!
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