Kızılırmak’ta dehşet! 3 genç suda can pazarı yaşadı

Olay, Sarıhıdır köyü yakınlarında meydana geldi. Irmağa giren Medine M. (15), Ensar Y. (24) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi bir anda akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar gençleri sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla önce Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ensar Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.