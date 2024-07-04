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Giriş Tarihi: 4.7.2024 16:48 Son Güncelleme: 4.7.2024 18:22

Kızıltepe’de 19 yaşındaki genç aracın içinde ölü bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi aracın içinde ölü olarak bulundu.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de 19 yaşındaki genç aracın içinde ölü bulundu

Kızıltepe ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olay merkez Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. Yenikent Mahallesinde bulunan TOKİ Parkı yakınında park halinde olan bir araç içinde hareketsiz duran kişiyi fark edenler durumdan şüphelenerek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Hayatını kaybeden kişinin 19 yaşındaki Barış Ertaş olduğu tespit edildi.

Yaşanan olaya ilgili olarak Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kızıltepe’de 19 yaşındaki genç aracın içinde ölü bulundu
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