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Giriş Tarihi: 27.11.2024 20:07 Son Güncelleme: 27.11.2024 20:13

Kızıltepe'de 22 Yaşındaki genç ölü bulundu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde 22 yaşındaki genç yol üzerinde ölü bulundu. Bugün akşam saat 19.00 sıralarında Ğurs vadisi bölgesinde yaşandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de 22 Yaşındaki genç ölü bulundu!

Kızıltepe ilçesine bağlı Sancarlı ile Tuzla kırsal mahalleleri arasında bulunan yolda 22 yaşındaki Azad Bozan isimli genç silah vurulmuş olarak bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, otomobil içinde kafa bölgesinden vurulmuş olan 22 yaşındaki Azad Bozan isimli gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından, güvenlik güçleri bölgeyi araştırma ve incelemelere başlarken olayla ilgili Savcılık olayın oluş şekli ve nedenleri ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kızıltepe'de 22 Yaşındaki genç ölü bulundu!
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