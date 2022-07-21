Kızıltepe’de başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen talihsiz olayda evine gitmekte olan 12 yaşındaki Onur Başboğa kafasına serseri mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesinde dün akşama doğru yaz tatili nedeniyle kardeşi ile birlikte çalıştığı kuaför salonundan evine gitmekte olan 12 yaşındaki Onur Başboğa aniden yere yığıldığı belirtildi. Yolda yürürken nerden geldiği belli olmayan serseri bir kurşunun kafasına isabet ettiği belirlenen talihsiz çocuk Başboğa çevredekilerin haber vermesi ile Özel İpekyolu hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Onur Başboğa'nın çekilen tomografisinde kafasına mermi isabet ettiği ve merminin de saplandığı yerde durduğu kaydedilirken yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



