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Giriş Tarihi: 3.09.2026 10:42

Kızıltepeli 12 Yaşındaki Yusuf’un acı ölümü sevenlerini yasa boğdu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden ailesiyle fındık toplamak için Sakarya'ya giden 13 Yaşındaki Yusuf Kesen'in acı ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepeli 12 Yaşındaki Yusuf’un acı ölümü sevenlerini yasa boğdu
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Ailesiyle mevsimlik işçi olarak gittiği Sakarya'da 13 gün önce seyir halindeki traktör üzerinden dengesini kaybederek yola düşen Yusuf'a, seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. 20 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi altında bulunan küçük Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

13 Yaşında talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Yusuf Kesen'in cenazesinin bugün sabah saatlerinde İstanbul'dan havayoluyla Kızıltepe'ye getirileceği ve kırsal Gürmeşe mahallesinde toprağa verileceği belirlendi.

#MARDİN

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Kızıltepeli 12 Yaşındaki Yusuf’un acı ölümü sevenlerini yasa boğdu
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