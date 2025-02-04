Kızıma verdiğım sözü tutacağım

Asrın felaketinde Hatay'da yıkılan evlerinde eşi, kızı ve oğlu ölen, kendisi de sağ bacağını kaybeden Hülya Aydemir (50), Adıyaman'da yaşamını sürdürüyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan ve uzaktan eğitimle okuluna devam eden Aydemir'in tek isteği kızına verdiği sözü tutabilmek. Aydemir, "Hayattan bir beklentim ya da amacım kalmadı. Üniversiteye kızımla kayıt yaptırmaya gitmiştik. Üniversitenin girişinde fotoğrafımı çekti ve 'Bana bir söz ver anne, bu bölümü bitireceksin' demişti. Ben de o sözü yerine getirebilmek adına gece-gündüz derslerime çalışıyorum. Çünkü anneler sözünü tutar" dedi. Aydemir ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Hatay Antakya'da yakalandı. 8 katlı apartmanın son katında oturan ve evlerini depremden 1.5 yıl önce alan Aydemir ailesinin oturduğu bina depremde saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Hülya Aydemir enkaz altında kaldı. Aydemir, 5.5 saat sonra bölgeye gelen askerler tarafından enkaz altından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Aydemir'in sağ bacağı kurtarılamadı. Anne Aydemir, "Şimdi onlar toprak altında ve ben onlar oradayken toprak üstünde yürümeye kıyamıyorum. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.