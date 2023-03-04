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Giriş Tarihi: 5.3.2023

‘Kızımla el ele buradan çıkacağız’

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
‘Kızımla el ele buradan çıkacağız’
Hatay Antakya'da yıkılan evlerinin enkazından 15 saat sonra kurtarılan Selime Doğruer (36) ve kızı Zümre, 25 gün sonra Adana Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi. Sol ayağı kolonun arasına sıkıştığı için yaralanan anne ile yine sağ ayağı molozların arasında kalan kızı, hastanede ayrı servislerde ve odalarda tedavi gördü. Hastane personeli, aynı odaya alınan ve birbirlerinin ellerini tutan anne ile kızına pasta keserek tedavileri için moral verdi. Selime Doğruer "Enkazın altında sürekli 'Allah'ım bizi buradan kurtar. Güç ve sabır ver' diye dua ettim. Enkazdan kurtulduk ama eşim ve iki çocuğumu kaybettim. Hastaneden kızımla birlikte el ele tutuşup, buradan çıkacağımız günü umutla bekliyorum. Günler sonra ilk kez kızımla birlikte uyuyacağım. Ailemden geriye bir tek o kaldı" şeklinde konuştu. Depremde karayollarında oto elektrik ustası olan baba ile çocukları Mevlüt (13) ile Kübra (5) hayatlarını kaybetti. -

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‘Kızımla el ele buradan çıkacağız’
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