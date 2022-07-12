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Giriş Tarihi: 12.7.2022

Kızına 22 yıl sonra kavuştu

Kızına 22 yıl sonra kavuştu
İstanbul Bağdat Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin için 21 günde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Boray Uras geçtiğimiz cumartesi günü vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı Mezarlığı'na defnedildi.
2000 yılında Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle aşırı hız yapan 'Turbo' lakaplı Baran Balcıoğlu, çarptığı araçtaki Erdem Celasun ile Selin Uras'ın ölümüne neden olmuştu. Henüz 21 yaşında trafik magandasının kurbanı olan Selin Uras'ın babası Boray Uras, trafik kazalarına dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü. Acılı babanın Türkiye gündemine oturan bu eylemi Türk Ceza Kanunu'na 'bilinçli taksir' maddesinin eklenmesine ve trafik canavarlarına ağır ceza verilmesine önayak olmuş, yasa 'Boray Uras Yasası' olarak anılmıştı.
Baba Uras, Türk tarihine damga vuran ve İstanbul'dan çıkarak Ankara'da sonlandırdığı yolculuğunu şöyle anlatmıştı: "Kimi zaman dolu, kimi zaman yağmur, kimi zaman güneş altında yürüdüm. Yolculuğum 21 gün sürdü. Çünkü Selin 21 yaşındaydı, yürüyüşümü Selin'in her yaşı için 'bir' gün olarak hesapladım."

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Kızına 22 yıl sonra kavuştu
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