Kızına gelen çiçeği bahane etti, eşini acımasızca öldürdü

Antalya'da, 55 yaşındaki Abdullah Poyraz'ın, 39 yaşındaki eşi Hale Akbaş Poyraz'ı öldürdüğü cinayetin arkasından çiçek kıskançlığı çıktı. İddiaya göre, Hale Akbaş Poyraz'ın büyük kızının kız arkadaşı ilk kez geldiği eve çiçek getirdi. Abdullah Poyraz, çiçeği görünce eşine kimden geldiğini sordu. Eşi de durumu anlattı. Ancak anlatılanlara inanmayan Abdullah Poyraz, eşini ensesinden tek kurşunla vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 6 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Cinayet masası ekiplerince sorgusu tamamlanan katil Abdullah Poyraz ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.