Kızını silahla vuran baba hayatına son verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aile içi tartışma sırasında kazara 34 yaşındaki kızı Meltem Yıldız'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan Muzaffer Yıldız (60), aynı silahla hayatına son verdi.Olay önceki akşam Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 323'üncü Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. Aile üyelerinden sürekli para istediği öne sürülen Muzaffer Yıldız, evde ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çekerek ateşleyen Muzaffer Yıldız, kazara kızı Meltem Yıldız'ı karnından vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören baba Muzaffer Yıldız, ardından silahı başına dayayarak tetiği çekti. Evdekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze'deki özel bir hastaneye, kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Karnından yaralanan Meltem Yıldız ise ameliyata alındı.