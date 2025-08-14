Kızını tekmeleyerek merdivenlerden yuvarlayan baba tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay Tanrısevergil (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Sanığın "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık baba Turgay Tanrısevergil ve bebeğin annesi katıldı. Duruşmada savunma yapan baba Tanrısevergil, kızının elektrik kablolarına elini soktuğunu, tutmak isterken merdivenden yuvarlandığını söyledi.

TAHLİYE EDİLDİ

Anne ise eşinin iyi bir baba olduğunu ve şikayetçi olmadığını ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Tanrısevergil'in tahliyesine hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.