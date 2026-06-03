Kızını yolcu etmek isterken köpek saldırısına uğradı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: Beni paramparça edecekti!





"KÖPEK BENİ PARAMPARÇA EDECEKTİ"



Köpek saldırısında yaralanan Bircan Uğraş, "Terminale kızımı göndermeye gittim. Gittiğimde orada köpek vardı, köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımın iki yerinden ve kolumdan ısırdı. Bacağımda derin yaralar var. Kolumda da aynı şekilde açık yaralar var. Dikiş atılmadı. Sargıyla sarıldı. Ağrısı çok fazla. Vatandaş yardımıma yetişti. Allah ondan razı olsun. O fırçayla köpeği kovaladı ondan dolayı köpek üstümden gitti. Yoksa beni paramparça ederdi. Bir sürü vatandaş vardı ama hiçbirisi müdahale edemedi." dedi.