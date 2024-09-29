Kızının böbreğiyle hayata bağlandı

Kırıkkale'de yaşayan emekli müteahhit Gürbüz Kaya (63), yaklaşık 20 yıldır şeker hastalığıyla mücadele ediyordu. Sağlık sorunlarına ek olarak iki yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Şeker hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen Kaya'nın yaşam kalitesi giderek kötüleşmeye başladı. Doktorlar, Kaya'nın böbrek nakli olmadan sağlıklı bir yaşam sürdüremeyeceğini söyleyince aile, nakil süreci için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Gürbüz Kaya'nın 39 yaşındaki kızı Rabia Kaya, donör olmayı kabul etti. Kırıkkale'de özel sektörde yönetici olarak çalışan Rabia Kaya, gerekli tetkikleri yaptırdı. Uyumlu çıkınca, doktorların onayı ile ameliyat kararı alındı. Ameliyata, Böbrek Nakli Program Direktörü Prof. Dr. Acar Tüzüner, Prof. Dr. İhsan Ergün, Dr. Mustafa Anıl Turhan ve Nakil Koordinatörü Şeyma Yıldırım katıldı. Rabia Kaya'dan alınan böbrek başarılı bir şekilde baba Gürbüz Kaya'ya nakledildi. Ameliyat sonrası duygularını dile getiren Gürbüz Kaya, "Kızım hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Allah ondan razı olsun, Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin" dedi. Rabia Kaya ise "Babam için yapabileceğim en iyi şey, ona sağlığını geri kazandırmaktı. Herkes, ailesi için böyle kararları düşünmeden verebilmeli" dedi.