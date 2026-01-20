Kızının erkek arkadaşını av tüfeği ile vurdu

Edinilen bilgilere göre olay, Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanı'nda meydana geldi. Beş katlı apartmanın son katında oturan ve alkollü olduğu öğrenilen Murat K., gece yarısı kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte can havliyle apartmandan kaçtı. Bu sırada Murat K., evinin camından çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.