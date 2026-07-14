Kızının eski sevgilisini katletmişti: Katil zanlısı hakkında karar verildi!

Sanıklar hiç pişmanlık duymuyor. En ağır şekilde cezalandırılsınlar" diye konuştu. Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan anne Sevim Talay ise "Önce Allah'a sonra mahkeme heyetine güvendim. Bu olay planlı yapıldı. Bu cinayeti 6 kişi işledi. Ben buna inanıyorum. Ben çocuğumu dürüst yetiştirdim. Oğlumu toprağa verdim. Cezalarını çeksinler" dedi.