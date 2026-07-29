Kızının gözü önünde katletti

Adana'da, boşanma aşamasındaki eşini öldüren mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz'ın, kızını teslim etme bahanesiyle kapıyı açtırıp zorla eve girdiği, cinayeti de kızının gözleri önünde işlediği ortaya çıktı. İddiaya göre Hatice Mine Kocamaz, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmak istedi. Çift evlerini ayırırken, anlaşmalı olarak boşanma davası açtı. Ancak Hamza Eren Kocamaz, dava sürecinde boşanmaktan vazgeçti. Hatice Mine Kocamaz ise boşanmak istediğini bildirdi.

Olay günü 7 yaşındaki kızını alan Hamza Eren Kocamaz, akşam da eşinin evine geri getirdi. Kızını teslim etme bahanesiyle kapıyı açtıran ve zorla içeriye giren Hamza Eren Kocamaz, eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Eşi yine reddedince aralarında arbede çıktı. Arbede sırasında eşini etkisiz hale getiren Hamza Eren Kocamaz, yüzüne yastık kapattığı kadını, kızının gözleri önünde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından kızını ablasının evine götürüp bıraktı. Katil zanlısı Kocamaz, emniyetteki sorgusunda, "Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.