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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Kızının mezarına yakın konteynerde yaşıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kızının mezarına yakın konteynerde yaşıyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğalgaz tesisatçılığı yapan Gökhan Kara (31), 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme evde uyurken yakalandı. 5 katlı apartman yerle bir olurken, 2'nci katta oturan Gökhan Kara ve babası Kemal Kara (85) enkaz altında kaldı. Depremden birkaç saat sonra babası, 36 saat sonra da Gökhan Kara kurtarıldı. Tedavisi tamamlanan Gökhan Kara ise taburcu edildi. Kara, 2 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızının mezarı Elbistan'da olduğu için ilçeden ayrılmak istemedi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Elbistan Koordinatör Valisi Hamza Aydoğdu, Kara için kızının mezarına yakın bir bölgeye konteyner kurdurdu. Yaşamını burada sürdüren Kara, "Depremden bir gün önce sosyal medya hesabımdan 'Hikayeler yarım kalmaz' paylaşımı yapmıştım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor" dedi.

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Kızının mezarına yakın konteynerde yaşıyor
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