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Giriş Tarihi: 21.7.2022 22:26

Kızının sevgilisi ile torununu vuran dede tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde Hüseyin Kurban (51), bir süre önce boşanan kızının bir erkekle yaşadığını öğrenince pompalı tüfekle evini basarak ateş açtı. Evde bulunan M.K. (40) ve torunu M.Ç. (12) saçmaların isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli Hüseyin Kurban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

DHA
Kızının sevgilisi ile torununu vuran dede tutuklandı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ufuk Mahallesi 912 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Hüseyin Kurban iddiaya göre eşinden boşanan kızının bir erkekle birlikte yaşadığını öğrenince, yanına pompalı tüfeğini de alarak eve gitti. Kurban, evde M.K.'yi görünce pompalı tüfekle ateş açtı. M.K. ile olay sırasında evde olan torunu M.Ç. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Kurban da polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisi süren M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kurban'ın savcılıkta verdiği ifadesinde torununu yaralamak gibi bir düşüncesi olmadığını ve yanlışlıkla yaraladığını söylediği öğrenildi. Kurban, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kızının sevgilisi ile torununu vuran dede tutuklandı
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