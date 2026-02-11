‘Kızlarımı ölüme terk edip kaçtılar!’

İzmir'de geçen hafta "kaza" olarak gündeme gelen olayın ardından 2 genç kızı hayattan koparan ihmal çıktı. Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda meydana gelen olayda aşırı yağışla birlikte Tamer D.'nin kullandığı otomobil dereye uçmuştu. Kazada araçta bulunan 4 kişiden kardeşler Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) hayatını kaybetmişti. Olay sonrası araçtaki Devran Y. gözaltına alınırken, otomobili kullanan Tamer D.'nin ise firar ettiği anlaşılmıştı. Soruşturmada Tamer D.'nin uyuşturucu suçuyla ilgili firari sanık olduğu ortaya çıktı.

4 kişinin eğlenceden döndüğü ve kaza sonrası, araçtan çıktıkları öğrenildi. İki kardeşin cansız bedeni ise suya gömülü olarak araçtan çıkarıldı. Otopsi sonucu kardeşlerin ölüm nedeni netleşecek. Acılı baba İlker Türkkal ise olayın cinayet olduğunu ileri sürerek, "Kızlarımı araç içinde canlı canlı bırakıp, kaçıp gittiler. Göle uçan arabadan iki erkek sağlam çıkıyor, kızlarım vefat ediyor. Bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.