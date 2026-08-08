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Giriş Tarihi: 8.08.2026 15:20

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın Sivas'ta hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir (37) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
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Ordu Ünye'de yaşayan Canan Demir'in vücuduna kısa bir süre önce kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ORDU

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KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın Sivas'ta hayatını kaybetti
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