KKTC Başbakanı Üstel açıkladı! Kazaya ilişkin ön rapor en kısa sürede hazırlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu kazaya ilişkin incelemeler yapıldıktan sonra ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını belirtti. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlıkta bir araya geldi.

KKTC Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ile Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı Gökhan Karagil ve beraberindeki ekibin de yer aldığı görüşmede, Girne açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

"ÖN RAPOR KISA SÜREDE HAZIRLANACAK"

Başbakan Üstel'in talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından olayın nedenlerinin teknik açıdan ortaya çıkarılmasına yönelik gerekli incelemelerin gerçekleştirileceği ve elde edilecek bulgular doğrultusunda en kısa sürede bir ön rapor hazırlanacağı belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Üstel, devletin tüm kurumlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayarak, elim olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gereken ne varsa yapılacağını belirtti.

Üstel, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Teknik incelemeler gerçekleştirilecek, tüm bulgular titizlikle değerlendirilecek ve ön rapor en kısa sürede hazırlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Üstel, "Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır." ifadesini kullandı.

Üstel, soruşturma ve teknik inceleme süreçlerinin sağlıklı ve eksiksiz şekilde yürütülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydederek "Kaybettiğimiz insanlarımıza ve acılı ailelerine karşı sorumluluğumuz büyüktür. Gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi için süreci bizzat takip etmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.