KKTC’de hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Gökhan Yücel, dualarla toprağa verildi

Merhum astsubay için Nur Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Dualar eşliğinde omuzlarda taşınan Gökhan Yücel'in naaşı, daha sonra Yenimahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Valisi H. Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, kamu kurumlarının temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, merhum Gökhan Yücel için dualar edildi. Sevenleri ve silah arkadaşları, genç yaşta hayata veda eden astsubayı son kez uğurlamanın hüznünü yaşadı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör