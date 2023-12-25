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Giriş Tarihi: 25.12.2023 17:45 Son Güncelleme: 25.12.2023 17:49

KKTC'de yakalanmıştı! Interpol’ün aradığı Panyushin Türkiye’den Rusya'ya gönderildi

Rusya’da ‘adam öldürme’, ‘İnsan kaçırma’ dahil 9 ağır sabıkası bulunan ve Interpol tarafından aranırken KKTC’de bir otel odasında yakalanan “Vitya Pan” lakaplı Viktor Panyushin, bugün KKTC polisleri tarafından İstanbul’a getirildi. KKTC polisleri tarafından Atatürk Havalimanı’nda bir süre bekletilen ve avukatları ile görüştürülmeyen Panyushin, Türkiye’ye giriş yapmadan ülkesi Rusya’ya sevk edildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
KKTC’de yakalanmıştı! Interpol’ün aradığı Panyushin Türkiye’den Rusya’ya gönderildi

Rusya'da 'Suç örgütü kurma', 'Yasadışı şans oyunları düzenleme ve yönetme', 'Bir grup kişinin iki veya daha fazla kişiyi kasten yaralaması', 'Bir kişinin organize bir grup tarafından kaçırılması' gibi 9 ağır suçtan sabıkası bulunan Viktor Panyushin, İnterpol tarafından arandığını öğrenmesinin ardından Rusya'dan Ukrayna'ya kaçmıştı.

Girne'de yakalandı

Ukrayna'dan sahte pasaportla KKTC'ye giriş yaptığı tespit edilen Panyushin, geçtiğimiz Haziran ayında ihbar üzerine Girne'de kaldığı lüks otelde gözaltına alınmıştı. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaktan gözaltına alınan Panyushin polise verdiği ifadede, tanık koruma programı kapsamında Ukrayna tarafından kendisine pasaport verildiğini ve tanınmaması için bazı kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söylemişti.

İnterpol iadesini istedi

Panyushin'ın yakalanmasının ardından Interpol, sanığın iadesini isterken, KKTC Bakanlar Kurulu; Victor Mihailoviç Paniushin'in (PANYUSHIN) yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.

Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gönderildi

Resmi Gazete'de yayımlanan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, aylardır Merkezi Cezaevi'nde tutulan Viktor Panyushin "yasadışı göçmen" ilan edilmesinin ardından, ülkesine iade edilmek üzere bugün KKTC polisleri eşliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Atatürk Havalimanı'nda bir süre bekletilen ve avukatları ile görüştürülmeyen Panyushin, Türkiye'ye giriş yapmadan ülkesi Rusya'ya sevk edildi.

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KKTC'de yakalanmıştı! Interpol’ün aradığı Panyushin Türkiye’den Rusya'ya gönderildi
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