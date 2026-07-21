KKTC’deki Bilal Ağa Mescidi’nde ezan sesi yeniden yükseliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ndeki (KKTC
) Maraş bölgesinde bulunan tarihi Bilal Ağa Mescidi'nin 47 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Kıbrıs Barış Harekatı
'nın ardından kapatılan mescit, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF) restorasyon çalışmaları sonrası 20 Temmuz 2021'de yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip mescitte vakit namazları kılınırken, yerli ve yabancı turistler de yapıyı ziyaret ediyor. Bilal Ağa Vakfı'na ait mescit, 23 Temmuz 2021'de 47 yıl sonra ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da canlı bağlantıyla katıldı.