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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Klasik Arapça eserler dijital kütüphanede

AA
Klasik Arapça eserler dijital kütüphanede
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İslami ilimler, Doğu klasikleri ve klasik Arapça metinlere odaklanan yeni nesil online kütüphane platformu Ramisher, yayın hayatına başladı. Platform, klasik eserleri Arapça kaynak metinleri ve Türkçe çevirileriyle birlikte dijital ortamda okuma imkânı sunuyor. Araştırmacılar, akademisyenler ve klasik metinlere ilgi duyan okurlar için geliştirilen platformda eserler ilim dallarına göre düzenlenen raflarda bir araya getiriliyor. Platformun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, katalogda 1008 eser bulunuyor. İmam Maverdi'nin el-Ahkamü's-Sultaniyye, İbn Kesir'in el-Bidaye ve'n-Nihaye ve İbn Hurdazbih'in el-Mesalik ve'l-Memalik adlı eserleri de platformda erişilebilen çalışmalar arasında bulunuyor.
#ARAPÇA

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Klasik Arapça eserler dijital kütüphanede
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