Klimalara dikkat

İngiltere merkezli Independent sitesi, klima kullanılan ortamlarda bulunmanın vücut üzerinde oluşturabileceği 5 olumsuz etkiyi ve önlemleri paylaştı. Buna göre klima, cilt kuruluğuna neden olabilir, gözleri kurutabilir, burun ve boğazı tahriş edebilir, solunum yollarını etkileyebilir, baş ve kas ağrılarına yol açabilir. Olumsuz etkileri azaltmak için yeterli su tüketilmesi, cildin nemli tutulması, ev bitkileri bulundurulması, araçta klima yönünü değiştirilmesi öneriliyor.
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Mete Efendioğlu - Editör