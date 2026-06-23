Klimayı sonuna kadar açmaya son! Antik Mısır’ın o gizemli taktiğiyle evinizi bedavaya buz gibi yapın

KLİMAYI SONUNA KADAR AÇMAYA SON!

Vücut ısısı sirkadiyen ritmin bir parçası olarak akşamları doğal olarak düşer ve daha derin bir uyku için serin bir ortam şarttır. Buharlaşmalı soğutma sistemi sayesinde çekirdek vücut sıcaklığınız aşağı çekilir ve klimayı sonuna kadar açmadan çok daha hızlı uykuya dalmanız kolaylaşır.