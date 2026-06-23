Haberler Yaşam Haberleri Klimayı sonuna kadar açmaya son! Antik Mısır'ın o gizemli taktiğiyle evinizi bedavaya buz gibi yapın
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:43

Klimayı sonuna kadar açmaya son! Antik Mısır'ın o gizemli taktiğiyle evinizi bedavaya buz gibi yapın

Yaz aylarında klima faturası ödemeden serin bir uyku çekmek isteyen milyonlarca kişi, sosyal medyada yeniden viral olan Antik Mısır'ın gizemli serinleme taktiğini denemeye başladı. Sadece bir çarşaf veya havluyu nemlendirerek uygulanan bu geleneksel yöntem oda sıcaklığını dengelerken, uzmanlar sağlık risklerine karşı çok kritik uyarılarda bulunuyor.

Klimayı sonuna kadar açmaya son! Antik Mısır’ın o gizemli taktiğiyle evinizi bedavaya buz gibi yapın
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Mısır uyku yöntemi, kavurucu yaz gecelerinde vantilatör veya klima kullanmadan serin kalmak için geliştirilmiş, kökeni çöl sıcaklarına dayanan buharlaşmalı bir soğutma tekniğidir. Bu yöntemde hafifçe ıslatılıp suyu iyice sıkılmış nemli bir çarşafın altında uyumak veya nemli büyük bir havluyu açık pencerenin önüne asmak, suyun buharlaşırken ortamdaki ısıyı emmesini sağlar.

KLİMAYI SONUNA KADAR AÇMAYA SON!

Vücut ısısı sirkadiyen ritmin bir parçası olarak akşamları doğal olarak düşer ve daha derin bir uyku için serin bir ortam şarttır. Buharlaşmalı soğutma sistemi sayesinde çekirdek vücut sıcaklığınız aşağı çekilir ve klimayı sonuna kadar açmadan çok daha hızlı uykuya dalmanız kolaylaşır.

SICAKLARDAN KAÇARKEN KÜFE YAKALANMAYIN

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu yöntem sıcak ve kuru iklimlerde mucizeler yaratsa da, uyku uzmanları her ortam için ideal olmadığını belirtiyor. Özellikle nem oranının zaten yüksek olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, havada kalan aşırı nem yatak odanızda küf ve bakteri üremesi potansiyesini ciddi oranda artırabilir.

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SERİNLEMEK İSTERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Ayrıca egzama gibi cilt hassasiyetleriniz veya astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarınız varsa dikkatli olmanız gerekiyor. Nemli kumaşlara uzun süre doğrudan maruz kalmak cildinizi tahriş edebilir ve serinlemek isterken farklı sağlık sorunları yaşamanıza yol açabilir.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Klimayı sonuna kadar açmaya son! Antik Mısır'ın o gizemli taktiğiyle evinizi bedavaya buz gibi yapın
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