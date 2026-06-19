Klinik ruhsatsız, doktor sahte!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şahinbey ilçesinin Beydilli Mahallesi'nde yasa dışı olarak faaliyet gösteren diş polikliniği tespit edildi. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından C.B. ve D.B. isimli şahıslara ait diş kliniğine operasyon düzenlendi.

İşyerinde yapılan aramada diş çekiminde kullanılan 377 adet çeşitli malzeme, 181 kutu diş tedavisinde kullanılan ilaç, 3 adet dişçi ünitesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Sağlık malzemeleri Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan ve doktor olarak faaliyet gösteren şüpheli şahıslardan C.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, D.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.