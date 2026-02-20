Son dakika | Klon Ödeme’ye yasa dışı bahis operasyonu: TMSF kayyum atandı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasal bir maske altında faaliyet gösteren Klon Ödeme Kuruluşu'nun, aslında yasa dışı bahis baronlarına altyapı sağladığı belgelendi.

GECE YARISI TRAFİĞİ VE "CASİNO" NOTLARI ELE VERDİ

TCMB ve MASAK tarafından yapılan incelemelerde , kuruluşun veri tabanında, işlemlerin geldiği adres kısımlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazılı olduğu, buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edildi. Öte yandan, işlemlerin büyük çoğunluğunun 00:00 – 06:00 saatleri arasında yoğunlaştığı, hesap açıklamalarında hiç çekinmeden "bahis", "bet", "casino", "kumar" gibi ibarelerin kullanıldığı, aynı gün açılan vadesiz hesaplardan hayatın olağan akışına aykırı, milyonluk transferler yapıldığı belirlendi.

TALİMAT BİZZAT GENEL MÜDÜRDEN

Soruşturmanın en çarpıcı noktası ise denetim mekanizmasının yokluğu değil, bizzat var olan sistemin suça hizmet etmesi oldu. Yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen özel hesapların, bizzat Kuruluş Genel Müdürü'nün talimatıyla açıldığı delillerle ortaya konuldu.

PARAYI YAN KURULUŞ ÜZERİNDEN AKLADILAR

Suç gelirlerinin izini süren ekipler, paranın %90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını, buradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirilerek nakit olarak çekildiğini belgeledi.

5 İLDE 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

TMSF KAYYUM ATANDI

Operasyonla birlikte, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla suçun odağı haline gelen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.