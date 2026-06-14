Knidos Ören Yeri yeni yüzüyle ziyarete hazır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Knidos Ören Yeri'nde yapılan çalışmalara ilişkin, "Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergâhları oluşturduk" ifadesini kullandı. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren düzenlemeyi tamamladıklarını bildirdi. Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Muğla Datça
'daki Knidos Ören Yeri'nde yürüttüğümüz çalışmalarla, yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergâhları oluşturduk."