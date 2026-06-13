Knidos Ören Yeri yeni yüzüyle ziyarete hazır! Bakan Ersoy Knidos’a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri'nde hayata geçirilen çalışmalar, tarihî mirasın korunması ile alanın kullanım düzeni arasında dengeli bir yaklaşım ortaya koyuyor. Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü gözeten düzenlemelerle hem mevcut yapının korunması hem de alanın daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlenmesi hedefleniyor.