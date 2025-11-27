Haberler Yaşam Haberleri Koaceli'de kaçak sigara imalathanesine baskın! 10 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 27.11.2025 17:49 Son Güncelleme: 27.11.2025 17:51

Koaceli'de kaçak sigara imalathanesine baskın! 10 kişi yakalandı

Kocaeli'de bir daireye baskın yapan ekipler, kaçak sigara imalathanesi ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Körfez ve Derince ilçelerinde 7 ikamet ile 2 işyerine baskın yaptı.

86 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 86 bin 320 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 236 bin dal bandrolsüz boş makaron, 6 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 431 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

10 ŞAHIS YAKALANDI
Olayla ilgili 10 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

