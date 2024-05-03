Haberler Yaşam Haberleri Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse fiyatı! Koç Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 3.5.2024 10:47 Son Güncelleme: 3.5.2024 10:53

Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse fiyatı! Koç Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan bugün gelen açıklamaya göre Koç Metalurji’nin halka arzı onaylandı. Borsa gündemini yakından takip eden vatandaşlar Koç Metalurji A.Ş.'nin ne zaman halka arz olacağı, kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki; Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte Koç Metalurji hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...

Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse fiyatı! Koç Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?

Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Koç Metalurji A.Ş.'nin halka arzının ardından hareketlendi. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olan Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak. Peki, Koç Metalurji haka arz talep toplama ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar.

KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Koç Metalurji A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 125 milyon lot dağılımı yapacak firmanın halka arz bilgileri şöyle;

Koç Metalurji AŞ halka arz fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Koç Metalurji taleo toplama tarihleri henüz belli olmadı. Firmanın tüm detayları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağılımı henüz belirlenmedi. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın henüz talep toplama işlemlerinin tamamlanasının ardından borsada işlem görecek.

KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın henüz talep toplama tarihleri belirlenmedi. Önce bu tarih belirlenecek daha sonra işlem tarihi kesinleşecek.

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

Yüzde 35 Hammadde yatırımı.

Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.

Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.

Yüzde 35 Hammade tedariki ve işletme sermayesi.

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Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse fiyatı! Koç Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?
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