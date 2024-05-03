Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse fiyatı! Koç Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?

Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Koç Metalurji A.Ş.'nin halka arzının ardından hareketlendi. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olan Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak. Peki, Koç Metalurji haka arz talep toplama ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar.