Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse fiyatı! Koç Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?

Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Koç Metalurji A.Ş.'nin halka arzının ardından hareketlendi. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olan Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak. Peki, Koç Metalurji haka arz talep toplama ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar.
KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Koç Metalurji A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 125 milyon lot dağılımı yapacak firmanın halka arz bilgileri şöyle;
Koç Metalurji AŞ halka arz fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.
KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?
Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağılımı henüz belirlenmedi. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz talep toplama işlemlerinin tamamlanasının ardından borsada işlem görecek.
KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz talep toplama tarihleri belirlenmedi. Önce bu tarih belirlenecek daha sonra işlem tarihi kesinleşecek.