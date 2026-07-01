Haberler Yaşam Haberleri Koca yürekli güzel aile
Giriş Tarihi: 1.07.2026

Koca yürekli güzel aile

Koca yürekli güzel aile
  • ABONE OL
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mustafa ve Süheyla Uludağ çifti, doğuştan engelli iki kız çocuklarını kaybetmelerinin ardından devlet korumasındaki yüzde 100 engelli Recep'e koruyucu aile olarak yeniden hayata tutundu. 2 yaşındayken ailelerine kattıkları Recep'e 12 yıldır sevgiyle bakan çift, onu öz evlatlarından ayırmadan büyütüyor. Süheyla Uludağ, "İlk gördüğüm anda bırakmayı hiç düşünmedim. Recep benim dünyam" dedi. Mustafa Uludağ da "Manevi olarak büyük huzur bulduk. İşlerimiz hep yolunda gitti. Recep'in öz evladımızdan farkı yok" diye konuştu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ISPARTA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Koca yürekli güzel aile
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA