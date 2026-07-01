Koca yürekli güzel aile

Isparta
'nın Eğirdir ilçesinde Mustafa ve Süheyla Uludağ çifti, doğuştan engelli iki kız çocuklarını kaybetmelerinin ardından devlet korumasındaki yüzde 100 engelli Recep'e koruyucu aile olarak yeniden hayata tutundu. 2 yaşındayken ailelerine kattıkları Recep'e 12 yıldır sevgiyle bakan çift, onu öz evlatlarından ayırmadan büyütüyor. Süheyla Uludağ, "İlk gördüğüm anda bırakmayı hiç düşünmedim. Recep benim dünyam" dedi. Mustafa Uludağ da "Manevi olarak büyük huzur bulduk. İşlerimiz hep yolunda gitti. Recep'in öz evladımızdan farkı yok" diye konuştu.