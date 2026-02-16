Kocaeli Derince’deki Binnur Gökmen cinayetinde kan donduran detaylar: "Hakkını helal et, öldü"

İHANET İDDİASI VE "EVLİLİK KARŞITLIĞI" BAHANESİ

Kabul edilen iddianamede, sanık Ramazan Gökmen'in cinayeti işleme bahanesi olarak "ihanet şüphesi" ve "kızının evliliğine karşı çıkma" konularını öne sürdüğü belirtildi. Sanığın, büyük kızları N.A.'nın kendi onaylamadığı bir kişiyle kaçarak evlenmesini hazmedemediği ve bu durumu sürekli bir tartışma konusu haline getirerek eşine psikolojik baskı uyguladığı kaydedildi.

"BEKLE SENİ ÖLDÜRECEĞİM": CİNAYETİN AYAK SESLERİ

Cinayetten 15 gün önce yaşananlar, olayın bir "anlık öfke" değil, tasarlanmış bir cinayet olduğunu kanıtlar nitelikte. Şiddet ve huzursuzluk nedeniyle çocuklarını yanına alıp ablasına sığınan Binnur Gökmen'in, o günlerde çevresine; "Eşim eve alkollü geldi, bıçak doğrulttu. Elinden zor aldım. Beni 'Bekle seni öldüreceğim' diye tehdit etti" dediği iddianameye yansıdı.

SİNSİ PLAN: "GELİN EŞYALARINIZI ALIN" DİYEREK EVE ÇAĞIRDI

Ablasının evinde saklanan eşini ikna etmek için her yolu deneyen Ramazan Gökmen, önce çocuklarını "Eşyalarınızı ve telefon hatlarınızı üzerimden alın" diyerek eve çağırdı. Ardından olaydan bir gün önce "Bir daha alkol almayacağım, eşimi asla üzmeyeceğim" diyerek baldızına söz verdi. Bu yolla güven tesis eden zanlı, eşinin eve dönmesini sağladı.

8 BIÇAK DARBESİ VE KARDEŞE GELEN KAN DONDURAN TELEFON

Olay günü mutfakta başlayan tartışmada zanlı, eşini önce boynundan ve göğsünden yaraladı. Kaçmaya çalışan talihsiz kadını salonda yakalayan Gökmen, yere düşen eşinin sırtına 4 kez daha bıçak sapladı. Toplamda 8 bıçak darbesiyle eşini öldüren zanlı, ardından kardeşini arayarak: "Hakkını helal et. Binnur öldü, ben de ölüyorum" dedi ve kendi canına kıymaya çalıştı.

EVLATLARIN ÇIĞLIĞI: "ANNEM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU"

Çiftin büyük kızı N.A.'nın ifadesi, evdeki sistematik şiddeti gözler önüne serdi. Babasının sürekli alkol aldığını belirten N.A., "Babam bir gün 'Neden evde makarna var?' diyerek yemek tepsisini annemin kafasına vurdu. Annem, şikayetçi olursa babamın bize zarar vermesinden korkuyordu" diyerek yaşanan dehşeti anlattı.

SAVCILIKTAN "TASARLAYARAK ÖLDÜRME" VURGUSU

Cumhuriyet Savcısı, sanığın savunmasındaki "amacım öldürmek değildi" iddialarını reddederek; zanlının cinayeti önceden planladığını, eşini eve gelmeye ikna ederek tuzağa düşürdüğünü belirtti. Ramazan Gökmen hakkında "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.