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Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:11

Kocaeli emniyetinden ‘daltonlar’ operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyona imza attı. Özel Harekat destekli eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde, döviz ve gramlarca altın ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli emniyetinden ‘daltonlar’ operasyonu: 13 gözaltı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Daltonlar" suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli'deki adreslere yapılan baskınlara Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Kocaeli'de örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİK VE KİLOGRAMLARCA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan detaylı aramalarda adeta cephanelik ve servet çıktı. Aramalarda 2 silah, 4 şarjör, 7 av tüfeği, 1 kartuş, 979 fişek, 85 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 492 gram altın, 18 cumhuriyet altını, 6 çeyrek altın, 1 ata altın, çok sayıda altın kolye, küpe, bilezik, bileklik, 1300 Euro ve 53 bin TL nakit para ele geçirildi.Gözaltına alınan 13 şüphelinin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. İstanbul ve Şanlıurfa'da da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

#KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Kocaeli emniyetinden ‘daltonlar’ operasyonu: 13 gözaltı
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