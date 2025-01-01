Kocaeli Gebze’de yakıt hırsızları şoförü boynundan bıçakladı!

Arbedede aracına binerek olay yerinden kaçmayı başaran sürücü, yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.