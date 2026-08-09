Kocaeli Kandıra’da denizde facia: 2 kişi boğuldu! 1 kişi aranıyor





Babalı Sahili'nde ise denize giren bir kişinin suda çırpınarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Kayıp kişiyi bulmak için denizde ve kıyıda başlatılan çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor.

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