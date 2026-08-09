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Giriş Tarihi: 9.08.2026 23:11

Kocaeli Kandıra'da denizde facia: 2 kişi boğuldu! 1 kişi aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde farklı sahillerde denize giren 2 kişi boğuldu, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İHA Yaşam
Kocaeli Kandıra’da denizde facia: 2 kişi boğuldu! 1 kişi aranıyor
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Kaymakamlığın gün boyu geçerli olacak ilçe genelindeki tüm plaj ve koylarda denize girilmemesi uyarılarına rağmen bölgeden acı haberler geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kumcağız Sahili'nde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Sarısu Sahili'nde yasağa rağmen denize giren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, dalgaların arasında kalarak yaşamını yitirdi.



Babalı Sahili'nde ise denize giren bir kişinin suda çırpınarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp kişiyi bulmak için denizde ve kıyıda başlatılan çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor.

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Kocaeli Kandıra'da denizde facia: 2 kişi boğuldu! 1 kişi aranıyor
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