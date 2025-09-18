Kocaeli Kandıra’da Tanzanya bayraklı ticari gemi karaya oturdu

Kandıra İlçesi Pembe Kayalıklar mevkiinde meydana gelen ve sabah saat 05.55 sıralarında İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirilen olay, bölgedeki şiddetli fırtına ve dalga etkisinin ardından meydana geldi. Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan, alçı yüklü geminin Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.

BÖLGEYE ÇOK YÖNLÜ MÜDAHALE

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri deniz, hava ve karadan bölgeye sevk edildi. TCSG-910 Sahil Güvenlik Botu denizden, TCSG-504 Sahil Güvenlik Helikopteri havadan, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK-21 ve DEGAK-04), TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı ise karadan müdahale için görevlendirildi. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildi.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre gemide bulunan 7 kişilik mürettebat Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Valilik, olay sonrası denizde herhangi bir akaryakıt sızıntısı veya çevre kirliliğinin tespit edilmediğini bildirdi.

SORUŞTURMA VE İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın kesin nedeni henüz netleşmezken, ilk bulgulara göre bölgede gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve dalgaların geminin sürüklenmesine yol açtığı değerlendiriliyor. Yetkililer, RAPID isimli geminin karaya oturmasıyla ilgili teknik ve idari incelemelerin sürdüğünü duyurdu.