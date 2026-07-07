Kocaeli Körfez’de fabrika yangını kontrol altına alındı!

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE VE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR"

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de olay yerine gelerek yetkililerden ve itfaiye ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Söğüt, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Körfez'im. Rabbim ilçemizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, Körfez-Derince sınırında bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları titizlikle ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir."

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör