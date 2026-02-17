Kocaeli merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 29 gözaltı

İnternette sıfır veya ikinci el elektrikli araç, konteyner, prefabrik ev ve evcil hayvan sahiplendirme ilanları yayımlayan, bu ilanlara ulaşan kişilerle yabancı uyruklu şahıslar adına çıkarılan ve sık sık değiştirilen hatlar üzerinden iletişime geçen, görüşmelerde kaparo veya ürün bedeli adı altında para talep ederek dolandıran çeteye yönelik, Kocaeli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. 17 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.

ENGELLİ VATANDAŞI BİLE DOLANDIRMIŞLAR

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin bir çok platformda sahte hesaplar açtıkları tespit edildi. "call center" yöntemiyle güven kazanan ve hesaplarına aktarılan paraları banka hesap ağı üzerinden izini kaybettirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şebekenin 23 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Bu yollara, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 3 bin TL haksız kazanç sağlayan şebekenin,bir engelli vatandaşı da 4 tekerlekli elektrikli motor vaadiyle mağdur ettiği öğrenildi.

FİRARİ 4 KİŞİ ARANIYOR

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Mersin, Muğla, Amasya, Denizli, Bingöl, İzmir, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Ankara, Edirne ve Adana'da yakalanan şüphelilerin gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği öğrenilirken, Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.