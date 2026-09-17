Kocaeli merkezli ikizler suç örgütüne 2'nci dalga operasyonu: 12 şüpheli adliyede

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından geçen haziran ayında 'İkizler' suç örgütüne yönelik ilk operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt liderliğini yaptıkları öne sürülen ikiz kardeşlerden Mehmet Y. ile birlikte 13 şüpheli tutuklandı. Firari olarak aranan diğer ikiz kardeş Recep Y. ise daha sonra Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Recep Y.'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.