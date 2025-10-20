Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli Otogarı'nda hareketli anlar! Bir anda etrafa ateş etmeye başladı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:25

Kocaeli'de İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tabancayla etrafa rastgele ateş açan kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla etrafa 4 el ateş açtı. Terminaldeki vatandaşlar panikle alandan uzaklaştı.

Otogarda görevli polis ekipleri, şüpheliye elindeki tabancayı bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen tabancayı bırakmayan şüpheli, polis ekipleri tarafından sol bacağından vuruldu. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kocaeli'de, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, rastgele ateş açan kişinin polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

