Kocaeli ve İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim tarihinde İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin motosikletli şahıslar tarafından ateşli silahla kurşunlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve 70 farklı iş yeri kamerası incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ile yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen yerel bir suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği tespit edildi.