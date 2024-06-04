Kocaeli’de 800 milyonluk vurgun! Fabrika skandalı gündemde

Kocaeli Başiskele İlçesi Karadenizliler Mahallesi'nde boş bulunan bir fabrikayı 3 ay önce kiralayan kişi ya da kişiler, aynı bölgede 3 yıl önce başka bir firmanın yaptığı dolandırıcılığı adeta güncelledi.

NAKİT PARA AKIŞIYLA GÜVEN SAĞLADI

İddialara göre Ocak ayında kuruluş yapan ve bir mühendislik şirketi, 3 ay önce Başiskele ilçesinde boş bir fabrikayı kiraladı. Ellerindeki paralar ile kendi çeklerini önce verip sonradan ödeyerek bankalardaki notlarını yükselten firma, piyasaya nakit para akışı da sağlayarak güven sağladı.

NASIL DOLANDIRDILAR?

Fabrikanın kirasını peşin veren ve bazı malzeme alımlarını peşin gerçekleştiren firma, sonrasında ise milyonluk iş makineleri ve malzemeleri alarak çek vermeye başladı. Makineleri teslim alan firma, 31 Mayıs tarihinde ise sessiz sedasız kapanış verdi. Paralarını tahsil etmeyi bekleyen ancak ellerindeki çeklerin karşılığı olmadığını fark eden firma ve kişiler hemen fabrikaya gitti. Ancak fabrikanın kapatıldığını ve içinin boşaltıldığını tespit ettiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ortaya çıkması ile birlikte, birçok firma ve kişi soluğu savcılıkta aldı. Firma yetkililerine ulaşamayan mağdurların yapmış olduğu şikayetler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

800 MİLYON

Firmanın 800 milyona yakın iş makinesi ve malzemelerini alarak kayıplara karıştığı ileri sürülüyor. Emniyet güçlerinin, C.Y. isimli tek ortaklı fabrika sahibi ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Bilindiği üzere Kocaeli Başiskele İlçesi'nde daha önce de benzer bir dolandırıcılık yaşanmış, bir fabrikayı kiralayan ve aynı yöntem ile 200 milyonluk malzeme ile kayıplara karışan firma sahibi yakalanarak tutuklanmıştı.