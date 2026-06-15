Kocaeli’de acı kaza! Hatalı manevra can aldı: 16 yaşındaki Berat TIR ve bahçe duvarı arasında sıkıştı!

BERAT HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan Eker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eker, kurtarılamadı.