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Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:46 Son Güncelleme: 15.06.2026 16:47

Kocaeli’de acı kaza! Hatalı manevra can aldı: 16 yaşındaki Berat TIR ve bahçe duvarı arasında sıkıştı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Hatalı manevra yapan TIR kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki Berat Eker’i bahçe duvarı arasında sıkıştırdı. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kocaeli’de acı kaza! Hatalı manevra can aldı: 16 yaşındaki Berat TIR ve bahçe duvarı arasında sıkıştı!
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta manevra yapan Özcan Ç. yönetimindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü TIR, kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı.

BERAT HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan Eker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eker, kurtarılamadı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Berat Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #GEBZE

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Kocaeli’de acı kaza! Hatalı manevra can aldı: 16 yaşındaki Berat TIR ve bahçe duvarı arasında sıkıştı!
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